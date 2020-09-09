В Кремле рассказали об источниках информации Путина

По его словам, информацию глава российского государства получает в том числе и из средств массовой информации: он читает газеты, журналы, предпочитая печатные версии, он и интернет смотрит.

"Президент смотрит как электронные версии газет, так и читает бумажные", – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

"Любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать, – продолжил Дмитрий Песков. – С моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки. Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете".