В Китае запретили СМИ писать о фильме «Мулан»

По словам источников, такое распоряжение было получено крупными СМИ от Управления по киберпространству. Хотя в этом распоряжении его причины никак не объясняются, источники считают, что оно связано с международной критикой «Мулан» за съемки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Фильм «Мулан» уже несколько раз оказывался в центре скандала: активисты из Гонконга, Таиланда и с Тайваня призывают бойкотировать его из-за того, что исполнительница главной роли китайско-американская актриса Лю Ифэй поддержала полицию во время беспорядков в Гонконге. Несколько дней назад фильм также стали критиковать за то, что он снимался в СУАР — регионе, где в отношении местного населения широко применяются репрессии, а создатели «Мулан» еще и выразили благодарность местным властям, включая региональный комитет Компартии Китая, местное управление пропаганды КПК и управление госбезопасности городского округа Турфан.

Премьера «Мулан» в Китае состоится 11 сентября. Как пишет Reuters, запрет на освещение фильма в стране может стать «еще одним ударом» по проекту, который обошелся Walt Disney в сумму около $200 млн.