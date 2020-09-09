Попытка самосожжения Насибова перед зданием исполнительной власти

Главный врач Центральной больницы Бардинского района Низами Мехтизаде заявил, что покончить с собой пытался 53-летний Ильхам Насибов.

«Как он сам говорит, у него нет ни дома, ни семьи. 27 августа этого года он поступил в хирургическое отделение нашей больницы. У него диабетическая гангрена ноги. Нога пациента воняла настолько сильно, что он сам не выдерживал этой вони.

Сегодня он сидел во дворе больницы, я сказал, чтобы его отвели в палату, в таком состоянии он не может выходить. Я сказал ему, что в ходе лечения ему могут ампутировать ногу. Я также сказал, что мы хотим, чтобы он вылечился. Он испугался и был очень взволнован», - говорит главврач.

Низами Мехтизаде сказал, что врачам не удалось добиться возвращения Ильхама Насибова в палату. «Он сказал, что пойдет сам. Обманул врачей и сбежал. А потом предпринял попытку самосожжения перед зданием ИВ Барды. По его словам, ему так очень трудно жить. Он не хочет, чтобы ему ампутировали ногу. И из-за страха предпринял попытку самосожжения. Сейчас он снова у нас, изолирован. Ему назначено лечение. Ожоги у него легкие. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо», - сказал доктор Низами Мехтизаде.