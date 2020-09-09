Генсек ООН: вакцина от COVID должна стать общественным достоянием

Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Одна вакцина не может устранить этот кризис в краткосрочном плане. Но начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех, потому что вирус не признает границ. И мы должны ускорить научные разработки в области производства и диагностики вакцин", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что для эффективной борьбы против COVID-19 необходимо преодолеть узконациональные интересы, начать принимать политические решения и выделить дополнительное финансирование.