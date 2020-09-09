Кремль о возможном возвращении Саакашвили в Грузию

Появление Михаила Саакашвили на политической арене в Грузии или в другой стране может иметь скорее только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Саакашвили не принес никому ни успехов, ни удачи. "Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные", - приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом, по его мнению, такое возвращение вряд ли сможет причинить вред России. "Вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может", - сказал Песков во время общения с региональными журналистами.