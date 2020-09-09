Сгоревший лагерь беженцев снова загорелся

На греческом острове Лесбос снова загорелся лагерь «Мория», уничтоженный практически дотла накануне, пишет Associated Press.

Пожар начался посреди группы палаток, которые уцелели после первого возгорания. На месте происшествия работает пожарная служба, десятки людей, в том числе семьи с детьми, эвакуированы.

По словам властей, оба пожара в лагере устроили намеренно.

Отмечается, что в результате происшествия как минимум 3,5 тысячи человек остались без крова. Всего здесь проживают почти 13 тысяч беженцев — в четыре раза больше, чем может вместить «Мория».