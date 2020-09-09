Евросоюз приветствовал отказ Сербии от учений в Беларуси

Евросоюз позитивно оценивает решение Сербии как страны-кандидата на вступление в состав сообщества на полгода отменить любые совместные военные учения с другими государствами, включая Беларусь. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Сербия должна постепенно выстраивать свою политику в отношении третьих стран в соответствии с политикой и позициями Евросоюза. Сербия определяет интеграцию в ЕС как свой стратегический приоритет, поэтому она должна соблюдать свои обязательства", - сказал он, передает ТАСС.

По словам представителя ЕК, ЕС позитивно оценил то, что Белград согласился с заявлением Брюсселя по Беларуси.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Беларуси. В результате сербское правительство приняло решение о заморозке любых совместных военных учений.