Два села в Грузии закрывают из-за вспышки COVID-19

В Грузии закрыли два села в связи с повышенным риском распространения коронавируса, передает телекомпания Rustavi2.

Согласно информации, для въезда и выезда автомобилей закрыты села Орбели и Ладжана Цагерского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети),

По словам губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Георгия Макарашвили, причиной стало увеличение количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в этих селах зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.

Всего в Грузии за последние сутки выявлено 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель за всю историю пандемии в стране, пишет Sputnik Грузия.