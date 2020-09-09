Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

В последние несколько месяцев в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких появлений на публике. В частности, в апреле и мае он воздерживался от появления на публичных мероприятиях почти по три недели.

Ранее американский лидер не раз говорил о том, что находится с Ким Чен Ыном в хороших отношениях. Президент США подчеркивал, что журналисты его часто спрашивают, "не ужасно ли", что он имеет доверительные контакты с главой КНДР. Однако, по словам Трампа, это, наоборот, "замечательно". Трамп и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их "прекрасными письмами", а один раз заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга".