Анкара жестко ответила на заявление Макрона

В документе отмечается, что Эммануэль Макрон движим рефлексами бывшего колонизатора, высокомерно пытаясь поучать других. Высказывания президента Франции – показатель беспомощности и отчаяния.

«Макрон не оставляет попыток оклеветать Анкару на фоне провала антитурецких планов Парижа во внешнеполитической сфере», - говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Anadolu.

В Анкаре также подчеркнули, что времена, когда Франция могла беспрепятственно продвигать интересы в мире, остались позади.

В МИД Турции привлекли внимание к высокому рейтингу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, входящего в число европейских политиков, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей на выборах в своих странах.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что решение о разграничении исключительной экономической зоны в Средиземном море не имеет ничего общего с полномочиями Эммануэля Макрона. «Вместо того чтобы выступать в качестве «адвоката» Греции и греческого Кипра, предпринимающих односторонние и провокационные шаги вопреки интересам Евросоюза, Парижу следовало бы призвать к диалогу и согласию в регионе. Этого требуют принципы союзничества в НАТО и общеевропейские интересы. Национализм и амбиции президента Франции способствуют росту напряженности в регионе, ставя под удар интересы Европы и ЕС», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Попытки Франции, у которой нет выхода к восточной части Средиземного моря, критиковать действия Турции, абсурдны», - говорится в документе.

Ранее президент Франции призвал «европейцев к более жесткой позиции в отношении правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана» и заявил, что Анкара больше не является партнером Европы в Восточном Средиземноморье.