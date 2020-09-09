В США профессор Южно-Калифорнийского университета Грег Паттон был временно отстранен от работы из-за обвинений в расизме. Этого добились его темнокожие студенты.

Fox пишет, что Паттон несколько раз произнес китайское слово, очень похожее на оскорбление для афроамериканцев. Инцидент произошел во время онлайн-лекции о коммуникациях, на которой речь зашла о словах-паразитах.

"Если у вас в речи много "эмм" и "эээ" - это культурная специфика, основанная на вашем родном языке. Как и в Китае, например, где говорят "то, то, то", что без перевода звучит как "нига, нига, нига, нига". Так что в разных странах вы услышите разные слова, но все они паразиты", - объяснил Грег Паттон.