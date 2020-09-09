Темнокожие студенты добились отстранения профессора из-за китайского слова видео
В США профессор Южно-Калифорнийского университета Грег Паттон был временно отстранен от работы из-за обвинений в расизме. Этого добились его темнокожие студенты.
Fox пишет, что Паттон несколько раз произнес китайское слово, очень похожее на оскорбление для афроамериканцев. Инцидент произошел во время онлайн-лекции о коммуникациях, на которой речь зашла о словах-паразитах.
"Если у вас в речи много "эмм" и "эээ" - это культурная специфика, основанная на вашем родном языке. Как и в Китае, например, где говорят "то, то, то", что без перевода звучит как "нига, нига, нига, нига". Так что в разных странах вы услышите разные слова, но все они паразиты", - объяснил Грег Паттон.
I cannot believe this is real, but it is.— Cabot Phillips (@cabot_phillips) September 3, 2020
This USC Professor is on leave after students were offended that a Chinese word he used during a lecture on foreign languages sounded like an english racial slur.
Watch the video for yourself: pic.twitter.com/HkFPMEP5I2
Темнокожие студенты обиделись на слово nèi ge, произнесенное лектором. Они отправили жалобу декану, написав, что преподаватель "проявил халатность и пренебрежение" и тем самым "оскорбил всех темнокожих класса". Студенты также добавили, что при этом пострадало их психическое здоровье.
В деканате тут же извинились перед пожаловавшимися и временно отстранили Паттона от преподавания. Сам Паттон заявил, что не хотел никого не обидеть, а слово произнес так, как слышал, как его произносят китайцы, когда жил в Шанхае.
Между тем у преподавателя нашлись защитники. Они отправили в деканат встречное письмо, в котором инцидент назвали "бездумной цензурой".