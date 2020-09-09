Министр образования навестил школьницу, пытавшуюся покончить с собой
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев навестил в больнице пытавшуюся покончить с собой учащуюся средней школы №313 города Баку Солмаз Гаджиеву, пишут местные СМИ.
Поинтересовавшись ходом лечения, глава ведомства также встретился и побеседовал с ее родителями и врачами.
Э.Амруллаев отметил, что будет оказана необходимая поддержка для скорейшего выздоровления и возвращения школьницы к нормальной жизни.
7 сентября С.Гаджиева совершила попытку суицида в расположенной в поселке Сулутепе школе №313.