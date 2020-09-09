В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
Вспышки коронавируса фиксируются в 11 российских регионах, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медуниверситета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
При этом Авдеев отметил, что про вторую волну говорить еще сложно, поскольку не закончилась первая. «Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — цитирует ТАСС Авдеева.
Названия регионов медик не уточнил.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 5 363 случая заражения коронавирусом.