Следствие вышло на след убийцы Анара Алиева

Отдел информации 18:22

Спустя два с лишним года после громкого убийства азербайджанского бизнесмена на юге Москвы следователям удалось выйти на след киллера, пишет «Комсомольская правда». Напомним, в феврале 2018-го на Чертановской улице был застрелен 42-летний азербайджанский бизнесмен Анар Алиев. Утром мужчина вышел из дома и сел в припаркованный во дворе «Лексус». Здесь к нему вплотную подошел неизвестный и выстрелил из пистолета несколько раз - в грудь и в голову. После этого киллер сбежал, Анара Алиева несколько часов пытались спасти врачи, но он скончался в реанимации.

«Анара Алиева на юге неофициально называли «королем торговых палаток», он владел десятками таких небольших точек в разных районах. Разумеется, одной из основных версий сразу стала версия, что убийство совершено из-за бизнеса», - пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то время в Москве было совершено сразу несколько покушений на предпринимателей азербайджанского происхождения. Предполагалось, что за этими нападениями стоят этнические азербайджанские группировки, которые пытаются сохранить свое влияние над успешными в бизнесе земляками. Напомним, на юге Москвы, в Западном Бирюлево, несколько лет существовала крупная овощная база, центр оптовой торговли фруктов и овощей, которые фурами гнали сюда из южных регионов России и Южного Кавказа. Осенью 2013-го здесь вспыхнули беспорядки - после того как работавший на базе этнический азербайджанец убил местного парня. Мигрант сбежал, а в Бирюлево собрался народный сход из нескольких сотен человек, которые требовали найти убийцу и закрыть овощную базу. В какой-то момент толпа пошла крушить базу, подавлять беспорядки пришлось с помощью ОМОН. В итоге база была официально закрыта.