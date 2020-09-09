Посол России в резиденции Левона Тер-Петросяна
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 9 сентября провел в своём особняке встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Армении Сергеем Копыркиным, пишут армянские СМИ.
В ходе встречи, продлившейся около 2 часов, были обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-российских отношений, региональной безопасности и урегулирования карабахского конфликта.
Во встрече участвовали также заместитель председателя «Армянского национального конгресса» Левон Зурабян и третий секретарь посольства РФ Игорь Ратушняк.