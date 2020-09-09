Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России из-за Украины. Об этом рассказали в Совете ЕС, пишет РИА Новости.

Меры будут длиться еще полгода, до 15 марта 2021 года. Санкции коснутся «лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Так, они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

О предположительном продлении европейских санкций против России стало известно 9 сентября. К санкциям ЕС против Москвы присоединились еще шесть стран: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия. ЕС также рассчитывал, что в этом году к ограничительным мерам присоединится и Турция, однако Анкара отказалась.