Сибирский Робин Гуд: преступник раздал украденные деньги бедным

В забайкальском городе Приаргунск (РФ) молодой человек украл из магазина 800 тысяч рублей и почти все деньги отдал нуждающимся, пишет Росбалт.

Как сообщили в полиции региона, 23-летний мужчина увидел свет в окне торгового центра и решил проверить наличие охраны — бросил камень в стекло, но к окну никто не подошел. Тогда молодой человек забрался на крышу пристройки и, разбив еще одно стекло, забрался на второй этаж ТЦ. Там он украл три ноутбука и сейф с 800 тыс. рублей наличными.

Когда похитителя задержали, он во всем признался и рассказал, что большую часть украденных денег раздал просившим милостыню людям, еще часть бросил в ящики для пожертвований. У самого молодого человека нашли только 57 тысяч рублей.

Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Теперь ему грозит срок за кражу в крупном размере — возбуждено уголовное дело.