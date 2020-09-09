Китайские и индийские военные стали выяснять отношения с помощью кулаков и дубинок в спорном пограничном районе. Видео стало вирусным в китайских социальных сетях. На кадрах, которые впервые появились в интернете 8 сентября 2020 года, видно столкновение военных двух стран на берегу реки, пишет South China Morning Post.

Издание напоминает, что 15 июня в долине Галван в индийском регионе Ладакх произошла жестокая драка между индийскими и китайскими военными, в результате которой погибли по меньшей мере 20 индийских солдат. Пекин тогда отказался сообщить, сколько жертв он понес в результате этого инцидента.