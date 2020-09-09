Президентской кампании в США в этом году пророчили исключительно скандальный характер, и она пока не подводит. После мемуаров экс-советника по национальной безопасности президента Джона Болтона, племянницы президента Мэри Трамп и Майкла Коэна, бывшего личного адвоката Трампа, в которых нынешний глава Белого дома получил весьма нелицеприятную оценку, книга Боба Вудварда «Ярость» действительно вызвала наибольшую ярость как у президента, так и у его оппонентов.

В отличие от Болтона, Коэна и Мэри Трамп, делившихся своими впечатлениями и оценками, исходя из своих убеждений и предубежденности, Вудвард - журналист, и он написал свою книгу, которая выйдет в продажу 15 сентября, на основе личных интервью, которые брал у президента и людей, работающих в Белом доме, с декабря прошлого по июль этого года. За это время он разговаривал с президентом 18 раз. И самые оглушительные свидетельства против себя дает сам Дональд Трамп.

Хотя в книге освещается множество моментов, связанных с работой 45-го президента США, самым скандальным является его открытое признание журналисту, что ему, Трампу, с самого начала было известно, насколько смертельно опасен коронавирус, и что он сознательно не говорил об этом американскому народу, чтобы не создавать паники.

Еще 28 января на брифинге в Овальном кабинете Белого дома советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал Трампу, что эпидемия будет «самой большой угрозой национальной безопасности, с которой столкнется ваше президентство». Его поддержал Мэтью Поттингер, заместитель О’Брайена, сообщивший, что мир столкнется с чрезвычайной ситуацией, напоминающей эпидемию испанского гриппа в 1918 году, унесшей 50 миллионов жизней.

Разговор Трампа с Бобом Вудвардом состоялся десятью днями позже, 7 февраля. В нем он сообщил журналисту, что ситуация куда более страшная, чем он признает публично. «Это убийственная штука, которая передается при дыхании. Она намного смертоноснее гриппа». В то же время президент продолжал уверять американцев в обратном: что коронавирус не страшнее сезонного гриппа и скоро исчезнет.

В разговоре с журналистом 19 марта он открыто признал, что всегда стремился преуменьшить опасность эпидемии и будет делать так и дальше во избежание паники. Сейчас, когда известно о более шести миллионах больных и 190 тысячах умерших американцев, это признание выглядит как признание в преступлении.

Боб Вудвард – всемирно известная фигура, лауреат двух Пулитцеровских премий. Свою журналистскую славу он завоевал благодаря освещению «Уотергейта», скандала, который стоил Никсону президентского поста. Но сейчас и он попал под шквал критики: обладая информацией из первых рук, он обязан был сообщить обществу об опасности, которую власть скрывала, а не придерживать свои знания на полгода до публикации книги.

Тема коронавируса и действий федеральных властей так или иначе была и остается в центре президентской кампании: люди в США продолжают болеть и умирать в больших масштабах, значительно больших в относительном выражении, чем во многих не столь могущественных странах. Претензии к президенту неизбежны. Теперь же они получают новые серьезные основания. Как пишет в своей книге Вудвард, глава Пентагона Джеймс Мэттис как-то поделился с главой национальной разведки Дэном Коутсом: «Президент не различает правды и лжи, у него нет морального компаса». Реакция избирателей неизбежна.