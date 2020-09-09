Согласно информации, в видеосюжете говорится, что семья Тони Хаджара, состоящая из трех человек, переехала в оккупированный Нагорный Карабах после разрушительного взрыва в Бейруте. Тони Хаджар – повар, который заявил, что в Карабахе есть «кулинарный проект, которым он планирует заниматься».

Еще одна семья ливанских армян переехала на постоянное жительство в оккупированный Нагорный Карабах , в Шушу, говорится в сообщениях в армянском сегменте соцсетей.

Напомним, что в 26 августа 2020 года пресс-служба офиса главного комиссара по делам диаспоры Армении Заре Синаняна сообщала о переселении двух семей ливанских армян в оккупированную Шушу.

Отметим, что ранее главари сепаратистского режима в Нагорном Карабахе заявляли, что готовы принять 100–150 семей ливанских армян в разных городах и селах.

Также отметим, что МИД Азербайджана выступал с заявлением о том, что Армения как страна, оккупировавшая территории Азербайджана, продолжает свою незаконную деятельность, в том числе политику заселения на оккупированных ею азербайджанских территориях.

Так, в результате мониторинга, проведенного посредством спутника Azersky ОАО Azerkosmos, подтвержден факт незаконного строительства жилья на территории оккупированного Кельбаджарского района.