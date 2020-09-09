Сегодня издание Təzadlar распространило информацию о том, что бывший глава Администрации президента, президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) академик Рамиз Мехтиев якобы дал интервью данному изданию. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт НАНА, эта информация не соответствует действительности, и академик Рамиз Мехтиев интервью этой газете не давал.

«9 сентября 2020 года сотрудник редакции этой газеты позвонил на рабочий телефон Рамиза Мехтиева и от имени главного редактора издания попросил его прокомментировать политические процессы, протекающие в стране. Президент НАНА в свою очередь заявил, что он не намерен что-то комментировать. В ответ на просьбу прокомментировать заявления людей, которые клевещут на него в СМИ, особенно Фазаила Агамали и Максима Мусаева, академик Рамиз Мехтиев еще раз сказал, что не воспринимает эти заявления всерьез. В то же время Рамиз Мехтиев сообщил журналисту, что готовится подать в суд на клеветников и что для проведения соответствующего разбирательства нанят адвокат.

Еще раз заявляем, что академик Рамиз Мехтиев в эти дни не давал интервью ни местным, ни зарубежным СМИ. За исключением заявлений, опубликованных на официальном сайте НАНА, вся информация, распространяемая от его имени, не соответствует действительности», - говорится в сообщении официального сайта НАНА.