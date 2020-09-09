Минюст России предложил лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса

Минюст России предложил внести представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, защищавшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщается на сайте министерства, пишет «Лента.ру».

Минюст поручил территориальным управлениям начать процедуру лишения статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что в работе Эльмана Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики.

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).