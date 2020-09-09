США рекордно снизили закупку нефти у Саудовской Аравии

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, оказался рекордно низким как минимум за последние десять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В среднем поставки составляли 100 тысяч баррелей в сутки, что на 49 процентов меньше, чем за неделю до того (197 тысяч баррелей). В месячном выражении импорт саудовской нефти рухнул в три раза.

Соответствующую статистику закупок ведомство ведет с июня 2010 года. Максимальный объем поставок зафиксирован в первую неделю 2012 года — в среднем 2,047 миллиона баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила максимально снизить цены для азиатских покупателей. На фоне опасений по слишком медленному восстановлению спроса и нарушений условий сделки ОПЕК+ ее участниками стоимость нефти опустилась до многомесячных минимумов.

По состоянию на вечер четверга, 10 сентября, сорт Brent торгуется на уровне 40,5 доллара за баррель. WTI скорректировался до 37,7 доллара, хотя опускался за последние дни до 36,6 доллара.