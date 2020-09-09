Переговоры военных Турции и Греции в Брюсселе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли технические консультации военных делегаций Турции и Греции по ситуации в Восточном Средиземноморье, на которых обсуждались «Методы разделения». Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает «Анадолу».

Согласно информации, стороны обменялись мнениями относительно мер по предотвращению возможных инцидентов между военными двух стран.

Как сообщается, очередную встречу планируется провести в ближайшие дни.