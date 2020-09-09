Во Франции выявили почти десять тысяч новых случаев коронавируса

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг.

За неделю выявлено 48 542 заболевших COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 72 новых "кластера".

В больницах находятся 5096 человек с COVID-19, 352 из них были госпитализированы за последние 24 часа. В реанимации – 615 пациентов (54 человека поступили в реанимацию за последние сутки).

Число скончавшихся от коронавируса во Франции составило 30 813 человек.

Всего с момента начала эпидемии были госпитализированы более 114,5 тысячи человек. Свыше 88,7 тысячи человек после выздоровления вернулись домой.