Минобороны уволило военнослужащих, снявших на видео армянского диверсанта

Сегодня в социальных сетях, в том числе и на некоторых YouToube каналах распространилась информация о том, что приказом начальника Генштаба генерал-полковника Наджмеддина Садыкова уволены из рядов Вооруженных сил военнослужащие, которые участвовали в пленении командира армянской диверсионной группы старшего лейтенанта Гургена Алавердяна.

Согласно информации, эти военнослужащие были уволены за грубое нарушение дисциплины, за то, что использовали запрещенные в армии смартфоны.

В связи с этой информацией haqqin.az обратился в пресс-службу Минобороны. В оборонном ведомстве заявили, что утверждения о том, что эти военнослужащие были наказаны за якобы поимку армянского диверсанта, являются ложными и сфабрикованными.

«Это клевета против руководства армии. В связи с этим заявляем, что некоторые военнослужащие грубо нарушили требования соответствующего приказа о запрете использования смартфонов в азербайджанской армии. Так, эти военнослужащие сняли фото и видео захваченного в плен армянского диверсанта и отправили их близким родственникам, в результате чего эти кадры были распространены в социальных сетях. В результате предварительного расследования виновные в этом военнослужащие были уволены в запас, а собранные материалы отправлены в военную прокуратуру для вынесения правовой оценки», - заявили в Минобороны.