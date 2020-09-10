Как сообщили сегодня haqqin.az в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены Совета — помощники Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и Натик Амиров, помощники Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов и Халид Ахадов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов.

Открывая заседание, глава правительства поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное доверие и подчеркнул, что Экономический совет является хорошим институтом по обсуждению и поиску путей решения самых сложных задач, стоящих в настоящее время перед глобальной и национальной экономикой.

Экономический совет имеет все организационные, экономические и финансовые возможности для выполнения поставленных перед ним задач.

Совет должен разработать программу основ экономической политики, напомнил Асадов. Параллельно с государственными инвестициями основным направлением экономической политики нового периода должно быть привлечение местного и иностранного капиталов, а также обеспечение ведущей роли частного сектора, должны быть предприняты серьезные и радикальные шаги по улучшению инвестиционного климата, сказал глава правительства.

При этом Совету поручено регулировать все секторы экономики, включая фискальный, денежно-кредитный и финансово-банковский, реальный сектор, продвижение частных инвестиций, регулирование государственных предприятий, сферы социальной защиты. В то же время Экономический совет Азербайджана может привлекать местных и зарубежных экспертов, международные организации и научные учреждения для реализации необходимых мер.

Экономический совет будет отчитываться перед президентом о проделанной работе каждые шесть месяцев.

Совет был создан распоряжением президента Ильхама Алиева 9 сентября 2020 года. В функции новой структуры входит формирование социально-экономической стратегии, отражающей приоритеты национального развития в постпандемический период, определение рамок нового стратегического управления экономической политикой, а также достижение эффективного регулирования и практики правового применения в республике.