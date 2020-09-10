Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон, передает РИА Новости.
Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор".
"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", - подчеркнул он.