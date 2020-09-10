Литва признала Тихановскую президентом Беларуси

Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Об этом говорится в тексте резолюции, передает РИА Новости.

Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет. Также они предлагают расценивать действия президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.

Признать Светлану Тихановскую единственным избранным и законным президентом Беларуси депутаты Сейма Литвы предложили ранее.

Кроме того, в Сейме выразили мнение, что подписание новых договоров Беларуси с Россией ограничивает суверенитет белорусского народа. Там потребовали, чтобы Россия не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси, а также не поддерживала действия Лукашенко.