Съемочная группа Sputnik побывала в одном из древнейших бакинских поселков - Балаханы и посмотрела, как меняется его облик. Здесь ведутся работы по благоустройству и реконструкции с размахом, который поселок не часто видел за свою долгую историю.

В репортаже говорится, что изменения пришлись по душе жителям поселка. Нашлись местные таланты - четыре художника, которые расписывают дома, а в креативном центре Балаханы весь день кипит работа. Свои скульптуры мастера выставляют на центральных улочках и готовят много сувенирных работ для первых туристов.