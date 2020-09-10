И российские СМИ рассказали о расцвете Балаханы видео
Съемочная группа Sputnik побывала в одном из древнейших бакинских поселков - Балаханы и посмотрела, как меняется его облик. Здесь ведутся работы по благоустройству и реконструкции с размахом, который поселок не часто видел за свою долгую историю.
В репортаже говорится, что изменения пришлись по душе жителям поселка. Нашлись местные таланты - четыре художника, которые расписывают дома, а в креативном центре Балаханы весь день кипит работа. Свои скульптуры мастера выставляют на центральных улочках и готовят много сувенирных работ для первых туристов.
Потомственный житель поселка, скульптор Эмин Алекперов готовит большой проект - скульптуру, которую выставят на въезде в старинный поселок.
«Мы собираемся и продавать, и выставлять работы в местных ресторанах и кафе. За последнее время открылось много новых мест. В связи с пандемией они пока не функционируют. А у нас есть время, и вы увидите работы уже в завершенном виде», - рассказал Алекперов.
Напомним, что в будущем поселок планируют превратить в популярное туристическое направление и открыть здесь около ста малых предприятий. Это будет способствовать развитию ремесленничества, ковроткачества, гончарного дела, изготовлению национальных костюмов, сувениров, изделий из керамики, музыкальных инструментов, национальных сладостей и многого другого.