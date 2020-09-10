В школах Азербайджана ношение масок не будет обязательным

Использование медицинских масок в учебных заведениях не будет обязательным. Об этом говорится в требованиях к учащимся во время особого карантинного режима, утвержденных постановлением Кабинета министров, сообщает haqqin.az.

В правилах отмечается, что в период особого карантинного режима использование масок учениками дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских музыкальных, художественных и рисовальных школ остается на усмотрение их родителей или других законных представителей.

Также, согласно этим правилам, в период особого карантинного режима учащиеся школ не смогут воспользоваться спортивными залами и библиотеками. В учебных заведениях, за исключением школ-интернатов, также приостанавливается работа столовых (буфетов), а учащимся рекомендуется питаться в классе.