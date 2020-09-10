Британия отказалась признать итоги выборов в Беларуси

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна отказалась признать итоги выборов в Беларуси. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, пишет «Лента.ру».

Рааб подчеркнул, что Великобритания не принимает результаты выборов так же, как и Литва. По его словам, Беларусь должна выполнять обязательства в рамках ОБСЕ, придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека.

«Мы продолжаем призывать к независимому расследованию», - заключил глава британского МИД.