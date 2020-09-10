Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана, передает РИА Новости.

"В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Президент упомянул, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны. "Мы в значительной степени вышли из Сирии", - дважды повторил Трамп.