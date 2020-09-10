США нашли в Раде «российского агента» и ввели против него санкции

США нашли в Верховной раде Украины «российского агента» и ввели против него санкции. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, пишет «Лента.ру».

Согласно заявлению ведомства, депутат Рады Андрей Деркач уже более десяти лет активно работает на Россию и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. В американском министерстве отметили, что украинский политик прямо и косвенно препятствовал проведению предстоящих выборов главы США в 2020 году. Представители США подчеркнули, что введение санкций против Деркача должно стать сигналом Москве и ее «марионеткам» о неприемлемости подобных действий.

США также ввели санкции в отношении трех россиян. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований».

Деркач ранее опубликовал записи разговоров, предположительно, с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. На них бывший вице-президент США, в частности, предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. На Украине возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации».