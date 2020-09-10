Америка во власти паразитов продолжение главной темы - слово публицисту
Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала новые требования к фильмам, которые могут выдвигаться на «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
С 2025 года фильмы, номинируемые на «Оскар» в категории «Лучший фильм», должны будут соответствовать определенным требованиям, касающимся расы, гендера и инклюзивности.
Чтобы быть номинированным, лента с 2024 года должна соответствовать хотя бы двум критериям из четырех.
Актерский состав и сюжетные линии. В этой категории достаточно выполнить одно из трех условий: плохо представленную расовую или этническую группу должен представлять один из главных героев или значимых персонажей второго плана, либо по меньшей мере 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, либо сама тема фильма должна касаться проблем этих групп.
«Недорепрезентированные» - женщины, представители различных этнических и расовых групп, секс-меньшинства и люди с ограниченными возможностями – также должны быть представлены и за кадром: «занимать ведущие творческие позиции в съемочной группе, быть руководителями съемочных отделов, оплачиваемыми стажерами или учениками, проходящими профессиональную подготовку, специалистами по работе с аудиторией - от пиара и маркетинга до дистрибьюторов».
Кто бы сомневался, что борьба с расизмом, феминизм и ложно понимаемая толерантность в современном их исполнении рано или поздно обернуться тоталитаризмом, перед которым стыдливо бледнеют Нюрнбергские законы Третьего рейха, тем же расизмом, только с обратным знаком, который кликуши и юродивые стыдливо именуют «позитивной дискриминацией».
Кто бы сомневался, что перед идеологическим террором современных бесноватых из недорепрезентированных Голливуд капитулирует и совершит акт морального суицида: не трогайте нас, мы сами себя репрессируем, берите, что хотите, только церемонию «Оскара» не срывайте.
Это гнусная «позитивная дискриминация» ставить расу, сексуальную ориентацию и другие несущественные характеристики выше таланта, умений и того, как люди вписываются в свободные произведения искусства - да и ладно. Хороших фильмов мы теперь от Голливуда не дождемся, а продукцию вроде новой версии «Золушки», где появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная в исполнении афроамериканца нормальный человек, воспитанный в традиционных ценностях, из соображений моральной гигиены смотреть не будет.
Впрочем, не хочу говорить об идеологических и социальных корнях происходящего в США и Европе, о подлинных истоках движения Black Lives Matter, отжигающих в Штатах и об истинных кукловодах этих борцунов за право жить без мозгов и здравого смысла. Поговорим о другом, что всегда присутствует где-то рядом с любым скандалом, конфликтом и преступлением, имеющим политический характер. Да, все верно, поговорим о деньгах.
Именно они и являются главным стимулом активистов различных меньшинств (не говорю об адекватной их части, такие есть и заслуживают самого искреннего уважения). Лидеры BLM мечтают о репарациях, которые должны выплатить им «белые» за века рабства.
Радикальные феминистки и бодипозитивщицы требуют высокооплачиваемых должностей и солидных рекламных контрактов – и так далее. В любом хайпе, который они поднимают вы непременно найдете вполне прозаические материальные интересы верхушки недорепрезентированных.
Навязываемая ими «позитивная дискриминация» - она дискриминация и есть, какое прилагательное к ней не поставь. А любая дискриминация — это социальный лифт не для реально ущемленных в правах, а для наглых демагогов.
Вот они-то и затеяли всю эту кампанию по идеологическому террору Голливуда, чтобы занять там теплые места. Они-то, скорее всего, и заполнят выделенные им теперь профессиональные квоты - в ущерб коллегам, принадлежащим к тем же группам и более талантливым, но менее нахрапистым.
Семья покойного Джорджа Флойда уже получила миллионы в виде донатов, а теперь отчаянно торгуется при продаже прав на использование его изображений для размещения на футболках и прочем ширпотребе…
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Североамериканский Альянс за Разнообразие в Хоккее выдвинул требования к НХЛ, среди которых, в частности:
- НХЛ должна увеличить число сотрудников-афроамериканцев до 3,5%;
- НХЛ должна выдать Альянсу финансирование на продвижение хоккея среди молодёжи, относящейся к неграм, индейцам и цветным, чтобы втащить в хоккей больше небелых людей;
- Выдать Альянсу 100 миллионов долларов на 10 лет для борьбы с системным расизмом;
- Заменить синюю линию на поле на черную, чтобы почтить негров, страдающих от насилия полиции.
Что здесь, что в истории с голливудским «Оскаром», мир его праху, отличные фильмы ведь бывали - как на ладони вся суть борьбы за социальную справедливость и преодоление недорепрезентированности, как это себе представляют борцуны за всевозможные права в 2020 году. Четырехшаговая, скажем так, стратегия успеха:
- Приходишь к тому, у кого есть деньги.
- Заявляешь ему, что у него мало негров или женщин (индейцев, голубых, трансгендеров, пенсионеров, карликов, инвалидов, бодипозитивщиков, ВИЧ-инфицированных, людей с биполярными расстройствами и просто умственно отсталых – нужное подчеркнуть).
- Ни в коем случае не слушаешь их возражения, вроде «ну как же нам инвалид-то, у нас отряд полицейского спецназа вообще» или «мы бы рады брать больше бодипозитивщиков, но, мы готовим жокеев».
- Требуешь деньги на исправление.
- Профит!!!
И, кстати, если в итоге больше 150-килограммовых фотомоделей и негров-хоккеистов не станет – все одно борцуны окажутся в выигрыше. Потому что смысл современной борьбы за равенство не в том, чтобы равенство было, а чтобы тем, кто «поймал тренд и взлетел на хайпе», выделяли по 10 и более миллионов в год – за их «исключительность», они ведь – не такие как все, за их отказ от здравого смысла, за то, что они не хотят работать и развиваться.
Словом, дорогие друзья, «равенство» для всех этих недопрезентованных – новая нефть. И они ее начали активно качать. То, что при этом они загубят целую отрасль, чей-то бизнес или даже город, или что-то еще – их совершенно не волнует. Паразиты думать не способны.