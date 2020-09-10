Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:46

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала новые требования к фильмам, которые могут выдвигаться на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». С 2025 года фильмы, номинируемые на «Оскар» в категории «Лучший фильм», должны будут соответствовать определенным требованиям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Чтобы быть номинированным, лента с 2024 года должна соответствовать хотя бы двум критериям из четырех.

Актерский состав и сюжетные линии. В этой категории достаточно выполнить одно из трех условий: плохо представленную расовую или этническую группу должен представлять один из главных героев или значимых персонажей второго плана, либо по меньшей мере 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, либо сама тема фильма должна касаться проблем этих групп. «Недорепрезентированные» - женщины, представители различных этнических и расовых групп, секс-меньшинства и люди с ограниченными возможностями – также должны быть представлены и за кадром: «занимать ведущие творческие позиции в съемочной группе, быть руководителями съемочных отделов, оплачиваемыми стажерами или учениками, проходящими профессиональную подготовку, специалистами по работе с аудиторией - от пиара и маркетинга до дистрибьюторов». Кто бы сомневался, что борьба с расизмом, феминизм и ложно понимаемая толерантность в современном их исполнении рано или поздно обернуться тоталитаризмом, перед которым стыдливо бледнеют Нюрнбергские законы Третьего рейха, тем же расизмом, только с обратным знаком, который кликуши и юродивые стыдливо именуют «позитивной дискриминацией». Кто бы сомневался, что перед идеологическим террором современных бесноватых из недорепрезентированных Голливуд капитулирует и совершит акт морального суицида: не трогайте нас, мы сами себя репрессируем, берите, что хотите, только церемонию «Оскара» не срывайте. Это гнусная «позитивная дискриминация» ставить расу, сексуальную ориентацию и другие несущественные характеристики выше таланта, умений и того, как люди вписываются в свободные произведения искусства - да и ладно. Хороших фильмов мы теперь от Голливуда не дождемся, а продукцию вроде новой версии «Золушки», где появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная в исполнении афроамериканца нормальный человек, воспитанный в традиционных ценностях, из соображений моральной гигиены смотреть не будет.

Впрочем, не хочу говорить об идеологических и социальных корнях происходящего в США и Европе, о подлинных истоках движения Black Lives Matter, отжигающих в Штатах и об истинных кукловодах этих борцунов за право жить без мозгов и здравого смысла. Поговорим о другом, что всегда присутствует где-то рядом с любым скандалом, конфликтом и преступлением, имеющим политический характер. Да, все верно, поговорим о деньгах. Именно они и являются главным стимулом активистов различных меньшинств (не говорю об адекватной их части, такие есть и заслуживают самого искреннего уважения). Лидеры BLM мечтают о репарациях, которые должны выплатить им «белые» за века рабства. Радикальные феминистки и бодипозитивщицы требуют высокооплачиваемых должностей и солидных рекламных контрактов – и так далее. В любом хайпе, который они поднимают вы непременно найдете вполне прозаические материальные интересы верхушки недорепрезентированных. Навязываемая ими «позитивная дискриминация» - она дискриминация и есть, какое прилагательное к ней не поставь. А любая дискриминация — это социальный лифт не для реально ущемленных в правах, а для наглых демагогов. Вот они-то и затеяли всю эту кампанию по идеологическому террору Голливуда, чтобы занять там теплые места. Они-то, скорее всего, и заполнят выделенные им теперь профессиональные квоты - в ущерб коллегам, принадлежащим к тем же группам и более талантливым, но менее нахрапистым. Семья покойного Джорджа Флойда уже получила миллионы в виде донатов, а теперь отчаянно торгуется при продаже прав на использование его изображений для размещения на футболках и прочем ширпотребе… Чернокожие студенты Оксфордского университета, ощущающие, что получили психологическую травму от убийства Джорджа Флойда, потребовали снижения учебной нагрузки и «особого отношения» во время экзаменов…