Массовый провал абитуриентов: вопросы не соответствовали текстам наши проблемы
Вступительные экзамены – проверка не только знаний абитуриентов, но и квалификации педагогов, составляющих тесты.
В этом году экзамены в вузы проходили в условиях повышенной безопасности, дабы не допустить скопления народа. В остальном – все по старому, в том числе недовольство многих абитуриентов тем, как были составлены вопросы.
Читатель haqqin.az Захид Гаджиев жалуется на несоответствие тестовых вопросов текстам. Это, по его мнению, стало причиной того, что из более чем 1500 абитуриентов русского сектора, сдававших повторный экзамен по азербайджанскому языку, срезалось более 1000.
В государственный экзаменационный центр не достучаться, то есть не дозвониться – линия беспробудно занята, вероятно, из-за неиссякаемого потока недовольных.
Эксперт в области образования Малахат Муршудлу заявила, что и к ней неоднократно обращались с жалобами по поводу качества тестов на вступительных экзаменах.
«Основная причина недовольства - то, что много вопросов было вне рамок школьной программы, некоторые вопросы были сложными для понимания. В основном, это касалось вопросов на логику», – говорит она.
Доказать правоту абитуриентам будет сложно, но попытаться, по ее мнению, стоит, обратившись в апелляционную комиссию.
В квалификации педагогов, составлявших вопросы, эксперт не сомневается, так как выбирали лучших.
«Возможно, их цель была как раз отобрать самых перспективных абитуриентов. Но количество срезавшихся на экзамене – повод для сигнала SOS. Надо больше внимания уделять преподаванию государственного языка, начиная с начальных классов, а еще лучше – с детских садов. Необходимо, – уверена она, – чтобы и телевидение внесло свой вклад, подготавливая передачи по изучению государственного языка».
Председатель Общественного Совета, профессор Шахлар Аскеров долгие годы говорит о том, что тесты нужно упростить.
Их можно составить так, что большая часть поступающих, наберет нормальный бал, а можно – так, что почти все срежутся. Искусственные преграды ничего не дадут, уверен он, и надо создать условия, при которых где-то 70 абитуриентов из 100 поступили в вузы. В советское время в вузы и техникумы поставили порядка 30 человек из 100, но тогда были в приоритете рабочие профессии.
Новый мир диктует новые условия. Некоторые абитуриенты уедут учиться за границу, где-то 10% просто не способны к учебе и сразу после школы пойдут работать, но остальным, как считает профессор, нужно дать возможность получить высшее образование на Родине.
Жалобы на тесты вступительных экзаменов – явление, которое повторяется из года в год, но в этом году их особенно много. Определенный процесс вопросов бы непонятно составлен, о чем недовольные абитуриенты говорят на страницах интернета. Об этом заявил заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов. В условиях пандемии многие абитуриенты надеялись на послабления, и представители ГЭЦ обещали, что темы, которые учащиеся не проходили, не будут включены в тестовые вопросы.
Напомним, что из-за карантинных мер принятых Кабинетом министров в связи с пандемией коронавирусной инфекции, учебный процесс в общеобразовательных заведениях страны был приостановлен. По этой причине темы, предусмотренные учебными программами на март-июнь 2020 год, действующими в школах республики, были исключены из выпускных экзаменационных программ. Но судя по недовольству абитуриентов такие факты имели место.
«Тесты составляют самые компетентные учителя, учитываются их опыт, заслуги, награды. Проверка тестов происходит неоднократно, но не стоит забывать о человеческом факторе. В том случае, если педагог не оправдал возложенные на него ожидания, его отстраняют от составления тестов. Абитуриент, считающий, что он прав, может подать апелляцию в апелляционную комиссию. И если факт его правоты будет доказан, то комиссия будет на стороне абитуриента», – подчеркнул эксперт.
О том, что такие случаи не единичны, он знает не понаслышке, принимая участие в работе комиссии до пандемии.
В любом случае, каждая жалоба должна быть рассмотрена и проанализирована. То, что так много абитуриентов провалили экзамен по государственному языку – тревожная тенденция, и надо понять, в чем проблема – в низком качестве преподавания или в неправильно составленных вопросах. А возможно, и в том, и в другом.