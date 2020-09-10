Елена Астралева, собкор 03:10

Вступительные экзамены – проверка не только знаний абитуриентов, но и квалификации педагогов, составляющих тесты. В этом году экзамены в вузы проходили в условиях повышенной безопасности, дабы не допустить скопления народа. В остальном – все по старому, в том числе недовольство многих абитуриентов тем, как были составлены вопросы. Читатель haqqin.az Захид Гаджиев жалуется на несоответствие тестовых вопросов текстам. Это, по его мнению, стало причиной того, что из более чем 1500 абитуриентов русского сектора, сдававших повторный экзамен по азербайджанскому языку, срезалось более 1000.

В государственный экзаменационный центр не достучаться, то есть не дозвониться – линия беспробудно занята, вероятно, из-за неиссякаемого потока недовольных. Эксперт в области образования Малахат Муршудлу заявила, что и к ней неоднократно обращались с жалобами по поводу качества тестов на вступительных экзаменах. «Основная причина недовольства - то, что много вопросов было вне рамок школьной программы, некоторые вопросы были сложными для понимания. В основном, это касалось вопросов на логику», – говорит она. Доказать правоту абитуриентам будет сложно, но попытаться, по ее мнению, стоит, обратившись в апелляционную комиссию. В квалификации педагогов, составлявших вопросы, эксперт не сомневается, так как выбирали лучших. «Возможно, их цель была как раз отобрать самых перспективных абитуриентов. Но количество срезавшихся на экзамене – повод для сигнала SOS. Надо больше внимания уделять преподаванию государственного языка, начиная с начальных классов, а еще лучше – с детских садов. Необходимо, – уверена она, – чтобы и телевидение внесло свой вклад, подготавливая передачи по изучению государственного языка». Председатель Общественного Совета, профессор Шахлар Аскеров долгие годы говорит о том, что тесты нужно упростить.