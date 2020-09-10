Гусейн Рустамов, отдел политики 03:28

Тон российской прессы обо всем, что касается Армении, меняется буквально на глазах. Складывается впечатление, что политические и общественные деятели, аналитики и журналисты РФ начали прозревать и все более осмысленно и объективно воспринимают политику и устремления Еревана. Особенно это заметно по однозначно новой трактовке армяно-азербайджанского конфликта и последних событий вокруг него. Так и хочется спросить – а что, собственно, случилось: разве изменилась суть этого конфликта, разве не было очевидным изначально, что Армения варварски, с этническими чистками захватила азербайджанские земли и на протяжении 30 лет периодически устраивает военные провокации, не реагируя ни на призывы посредников, ни на конкретные решение авторитетных международных организаций? Уж кому-кому, а России, ее руководству и общественности это известно лучше всего, ведь обе республики десятки лет состояли с ней в одном государстве, а с самого начала конфликта Москва была главным посредником в попытках урегулирования ситуации.

Разумеется, у такой удивительной близорукости были свои причины – последний форпост на южных границах, конфессиональная близость и еще много чего. И за это призрачное «единство» Россия платила. Нефтью и газом, оружием и самолетами, зерном и продуктами. А главное, защищала от «воинственных» турок и азербайджанцев. Москва развенчивает союзника Но, видимо, пришло время, и Ереван – главный друг Москвы, преданный союзник по ряду региональных организаций стал «проявлять характер», претендовать на более значимую роль и требовать еще больших дотаций. И потихоньку налаживать контакты с Западом… Но и России надоело быть щедрым, заботливым и на все закрывающим глаза опекуном. И на страницы российских СМИ стали изливаться потоки возмущения и обвинений. Куда уж дальше, если всегда подчеркивавшая свою национальную принадлежность армянка Симоньян яростно обрушилась на нынешние армянские власти, заявив, что «на многолетние добро и защиту», которые Армения получала от РФ, она отвечает черной неблагодарностью, а армянские «медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию».

Ну а вслед за Симоньян, официального глашатая российской власти, не перестали стесняться в выражениях и другие медиа-деятели. И вовсе не потому, что они резко изменили свое мнение и о Ереване в целом, и об армяно-азербайджанском конфликте, в частности, – и раньше мало кто сомневался, кто виновник войны и на чьей стороне правда. Но поддерживать политику своей страны – увы, главная задача большинства постсоветских СМИ. И вот два совсем свежих материала «Московского комсомольца» - «Пашинян испытывает ОДКБ диверсиями» с более чем красноречивым подзаголовком «Ереван маскирует внутренние проблемы внешней угрозой» и «Бремя союзничества». Первый, редакционный, посвящен конкретно карабахским событиям. «Несмотря на то, что бои на армяно-азербайджанской границе, начавшиеся в июле, утихают, напряжённость между Ереваном и Баку никуда не делась. В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил территорию Нагорного Карабаха. В условиях необходимости поиска компромисса такой шаг можно расценить как свидетельство неспособности Еревана к диалогу и попыток завуалировать внутриполитические проблемы» Это «свидетельство неспособности Еревана к диалогу» просто поражает. Неужели? Пусть и не сказано прямо – подрыв диалога, переговоров, но даже в таком варианте это откровенно новый подход, новый взгляд на карабахские события. Озвученный взгляд! И далее, пусть и опять не напрямую, но весьма недвусмысленно: «…жена премьера Анна Акопян …в одной из воинских частей Нагорного Карабаха устроила фотоссесию в военной форме с автоматом, нацеленным на невидимого противника. Тем самым она подчеркнула милитаристский уклон действующего режима». Еще более однозначно «МК» охарактеризовал товузские события: «По версии Еревана, 12 июля диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на УАЗе якобы совершила попытку пересечь пограничную линию, в результате чего Армения открыла огонь. Однако странность этой версии подмечал и сам премьер Пашинян: в ходе заседания правительства он засомневался, что ВС Азербайджана таким странным образом пытались занять новые позиции».

За 30 лет чуть не в первый раз официальная российская пресса так характеризует армянскую сторону карабахского конфликта – «якобы», «странность этой версии». И что касается изменившегося отношения России к нагорно-карабахскому конфликту: «Москва, имеющая тесные контакты как с Баку, так и с Ереваном, сохраняет за собой роль основного посредника в урегулировании двустороннего конфликта, при этом Россию и Армению связывают союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)». Казалось бы, «МК» подчеркивает, что Ереван все же союзник и от этого никуда не деться. Но сразу же развенчивает этого «союзника», как на зоне развенчивают «вора в законе»: «Пашинян имеет сложную историю взаимоотношений со структурой, но это не мешает ему разыгрывать фактор интеграционного проекта. В разгар июльского обострения он принял участие в Евразийском межправительственном совете в Минске, хотя перед этим отказался прилетать в Москву на парад Победы, сославшись на пандемию. Но навести мосты по линии ОДКБ тогда ему не удалось — заседание Организации по пограничному обострению так и не состоялось. Армянский премьер сам частично дискредитировал отношения Еревана с партнерами по ОДКБ: еще находясь в оппозиции, он выступал за выход из Организации, а после прихода к власти арестовал генсека Юрия Хачатурова и долго блокировал назначение нового». Напряженность от Балтийского моря до Малого Кавказа То есть издание практически опускает нынешние армянские власти. Причем за Пашиняном просматриваются и другие правители – Саргсян, Кочарян, Тер-Петросян. Но последние, точнее, по хронологии первые два были куда как более дальновидными и хитроумными, свою, армянскую, игру они, в отличие от горлопана Пашиняна, вели изощренно и умело. Однако очень может быть, что и до них дойдет очередь. Ну а пока сам глава МИД РФ Сергей Лавров четко обозначил географический фактор, на который рассчитывали армянские провокаторы: «Ситуация вокруг объекта, расположенного в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, запустила маховик противостояния». Казалось бы, что же особенного в том, что главный российский дипломат назвал реальную причину событий, но ведь раньше этого не случалось! Даже после более масштабной и кровопролитной четырехдневной войны в апреле 2016-го российские политики, а за ними и СМИ обтекаемо говорили об «очередной эскалации» на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, «взаимных обвинениях» в нарушении режима прекращения огня и прочие общие фразы. Ни слова о том, кто и на кого напал, ни слова об оккупированных армянами азербайджанских землях…. А сегодня хотя бы сомнения допускают: «Минобороны Азербайджана с начала июльского обострения сообщает о заброске на свою территорию армянских ДРГ. В Ереване это отрицают, но странным образом...». Не менее симптоматична для нынешних российско-армянских отношений, вернее, нового подхода к ним России и другая статья «МК» - «Бремя союзничества». Вообще-то она, судя по первому подзаголовку, о Белоруссия и «дуге напряженности», которая, как пишет Антон Курашкин, ссылаясь на министра обороны РФ, тянется «по всему периметру российских границ» и олицетворяет собой цель нового этапа гибридной стратегии НАТО – создать напряженность от Балтийского моря до гор Малого Кавказа и вынудить Россию «ввязаться в перманентные и бессрочные прокси-конфликты, поглощающие ресурсы страны, представляющие идеальный повод для новых антироссийских санкций и параллельное ослабление влияния Москвы в постсоветских республиках».

Однако автор как-то очень быстро от регионов близ Балтийского и Черного морей переходит именно к Кавказу, видя в нем главную угрозу. И объясняет – почему. «Наиболее взрывоопасным конфликтом здесь остается нагорно-карабахский, стороны которого - Армения и Азербайджан - не входят в НАТО, - пишет Курашкин. - Однако нерешенность конфликта и периодическая эскалация его военной составляющей повышают степень военно-политического вовлечения в регион другого члена НАТО – Турции. При всех имеющихся в двусторонних отношениях противоречиях и во многом благодаря личной гарантии лидеров двух стран, Турция на сегодня является чуть ли не единственной страной Альянса, остающейся для России предсказуемым и договороспособным соседом на южном участке пресловутой дуги нестабильности». И нарушить эту «договороспособность», как почти прямо указывает автор, может Армения «В качестве триггера июльской эскалации (армяно-азербайджанской – ред.) была выбрана не линия соприкосновения в Нагорном Карабахе, а участок армяно-азербайджанской границы, находящийся вблизи от экспортных азербайджанских трубопроводов. Как раз тех самых, которые покрывают треть потребностей в газе энергозависимой Турции, предсказуемо предложившей «братскому Азербайджану поддержку любыми средствами». При этом официальный Ереван, используя формальный повод эскалации на межгосударственной границе, обратился за помощью к ОДКБ. Взвешенная позиция Кремля в июле не позволила ситуации перерасти в региональный конфликт с участием России и Турции. Более того, Москва, по всей видимости, просчитала истинные намерения своего союзника по ОДКБ. Так, в интервью газете Труд, российский министр иностранных дел Лавров охарактеризовал в качестве катализатора эскалации именно армянскую сторону.

Однако попытки противопоставить Россию и Турцию на ключевом участке южных рубежей этим не ограничились. Очередной каплей масла в огонь, по образному выражению Лаврова, «перегретого публичного пространства», стало заявление министра обороны Армении Д.Тонояна о том, что у России и Армении «почти одинаковые противники». Сделанное в ходе официального визита в Москву, данное заявление преследует далеко идущие цели. Под прикрытием союзнических гарантий собственной безопасности фактически реализуется стратегическая установка западных спонсоров армянской власти на вовлечение Москвы в затяжные и затратные прокси – конфликты с членами НАТО «от Балтики до Кавказа». То есть «МК» практически без иносказаний называет Армению угрозой для России, более того, предпринимающей усилия для ее ослабления. «В большой игре, рассчитанной на стратегическое ослабление России, Пашинян даже пошел на тактическое смягчение видимой части антироссийской политики, целенаправленно проводившейся им последние два года. Так, сразу после июльской эскалации, армянские власти отозвали финансовые претензии в отношении Южно-Кавказской железной дороги, являющейся «дочкой» РЖД. Но, как справедливо заметил еще Г.Киссинджер, «великие державы не жертвуют собой ради союзников». Тем более – тех, чья надежность вызывает большие сомнения», - подчеркивает Курашкин. «Говоря об общности противников, армянский министр обороны (Тоноян – ред.) явно подразумевает одностороннюю поддержку России, - считает автор «МК» - Сама Армения, к примеру, не только не считает НАТО противником, а напротив – активно вовлечена в учения Альянса, в том числе - на театре пресловутой «дуги напряженности» вокруг российских границ. Кроме того, армянские военные контингенты участвуют в натовских миссиях в Косово и Афганистане, в Ереване расположен Информационный центр НАТО и, именно, НАТО реализует в Армении программу по усовершенствованию управления вооруженными силами и борьбе с коррупцией. Армения даже отказалась выступить против провокационных резолюций, инициированных Грузией в ООН, в которых Россия упоминается не иначе как «агрессор».