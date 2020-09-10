Полгода борьбы с коронавирусом: инфекция снова на подъеме

С того момента как возникший в Китае вирус начал распространяться по планете, подтверждено более 28 млн случаев в 188 странах, скончались более 900 тыс. человек.

Несмотря на все прилагаемые усилия, заболеваемость продолжает расти во многих странах. В некоторых из них, казалось бы, сумевших обуздать распространение инфекции, число заболевших снова начало увеличиваться, пишет BBC News.

Мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются США (6,397 млн инфицированных). Следом идут Индия (4,465 млн), Бразилия (4,238 млн), Россия (1,042 млн, по данным оперштаба - 1,046 млн) и Перу (702,7 тыс.).