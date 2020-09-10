В китайском городе Чжухай в районе Доумэнь произошел взрыв возле гостиницы. Об этом сообщает Sina.

Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Причина пока не известна, однако наиболее вероятной называется взрыв газа.

По данным Центрального телевидения Китая, известно о по меньшей мере трех раненых. Их госпитализировали. Также сообщается, что взрывной волной повредило ближайшие магазины и дома. Сейчас открытое горение ликвидировано. Движение по нескольким улицам ограничено.