В Китае возле гостиницы произошел мощный взрыв и пожар видео
В китайском городе Чжухай в районе Доумэнь произошел взрыв возле гостиницы. Об этом сообщает Sina.
#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn— Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020
Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Причина пока не известна, однако наиболее вероятной называется взрыв газа.
По данным Центрального телевидения Китая, известно о по меньшей мере трех раненых. Их госпитализировали. Также сообщается, что взрывной волной повредило ближайшие магазины и дома. Сейчас открытое горение ликвидировано. Движение по нескольким улицам ограничено.