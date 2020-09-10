Нефть опустилась ниже $40

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса.

Как сообщает Интерфакс, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $39,91 за баррель, это на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляют $37,20 за баррель, что на $0,10 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии.