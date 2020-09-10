По крупнейшей экономике Европы нанесен серьезный удар

Германия является главным производителем свинины в Европе и основным поставщиком мяса в Китай. Случаи африканской чумы, которые были выявлены в Бранденбурге, нанесли новый серьезный удар по экономике Германии. Как только стало известно о вспышках АЧС, экспорт немецкой свинины за пределы ЕС был запрещен.

Восточная Европа уже несколько лет борется с АЧС, а в соседней с Германией Бельгии с 2018 года также фиксируются случаи заболевания диких животных. Африканская чума не опасна для человека, но летальна для животных.

Учитывая, что Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию из-за карантина, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе.