Продлевается срок ареста экс-главы Нефтчалы

Сегодня Сабаильский районный суд рассмотрит представления о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и задержанных с ним других должностных лиц, пишут местные СМИ.

Представления будут рассмотрены в судебном заседании под председательством судьи Илькина Рустамли.

Напомним, что Исмаил Велиев и другие должностные лица Нефтчалинского района были арестованы в ходе спецоперации СГБ. В отношении них выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.