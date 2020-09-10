В Мингячевире задержали мужчину, убившего свою сестру

10 сентября около 21:00 в прокуратуру поступила информация об убийстве Мирвари Мамедовой (1986 г.р.) на территории города Мингячевир, говорится в сообщении прокуратуры Мингячевира.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

По факту в городской прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следствием были вы установлены обоснованные подозрения в том, что брат покойной Малик Мамедов (1985 г.р.) умышленно убил Мирвари Мамедову, нанеся ей в ходе возникшего между ними спора многочисленные ножевые ранения.

Малик Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Следствие продолжатся.