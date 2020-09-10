В Украине задержали и доставили в Турцию беглого террориста ПКК

Как сообщает Anadolu, турецким спецслужбам удалось установить, что террорист скрывается в Одессе. Озер бежал из Турции после того, как на родине в отношении него был выдан ордер на арест.

Озер, внесенный турецкими властями в «красный бюллетень» разыскиваемых преступников, является объектом нескольких судебных преследований в Турции, в том числе по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации», «пропаганде террористической организации» и «фальсификации официальных документов».

Иса Озер примкнул к РКК/КСК в 1996 году. По имеющимся сведениям, он был членом функционирующей в Румынии ассоциации, близкой к ПКК. Террорист был депортирован из этой страны после того, как провел некоторое время в заключении за вымогательство денег у проживающих там граждан Турции.

В 2012 году Озер был задержан в рамках операции против ПКК/КСК в турецкой провинции Агры. В 2014 году был освобожден. Впоследствии власти вновь выдали ордер на его арест, после чего террорист скрылся.