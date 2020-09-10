Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»

Умер журналист Михаил Смирнов, капитан одной из известных команд в программе "Что? Где? Когда?" Об этом сообщается на официальной странице телеклуба ВКонтакте.

Известно, что Смирнов состоял в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 год. Кроме того, он был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.

В последнее время Смирнов отошел от игр, но часто наведывался в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.

Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти игрока "Что? Где? Когда?" стал инсульт.