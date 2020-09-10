Белорусская теннисистка обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила американку Серену Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open), сообщает РБК.
Встреча длилась час и 55 минут и закончилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
В финале US Open Азаренко сыграет с японской спортсменкой Наоми Осакой. Встреча состоится 12 сентября.
Азаренко находится на 27-м месте в рейтинге женской теннисной ассоциации WTA. Серена Уильямс занимает восьмую позицию в рейтинге. Азаренко ранее два раза уже выходила в финал US Open в 2012 и 2013 году.
В этом году призовой фонд турнира US Open составляет 53,4 миллиона долларов.