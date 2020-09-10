Столб густого черного дыма наблюдался за 3 км от морской гавани. Гендиректор ливанского Красного Креста сообщил, что дым стал результатом поджога мусора в порту.

Порт Бейрута, где в начале августа прогремел масштабный взрыв, снова был охвачен огнем. Столб дыма поднимался из опустошенного района порта.

Президент Ливана уже заявил, что причиной пожара в Бейруте мог стать поджог. Достаточно рискованное предположение, однако, как представляется, очень удобное для ливанских властей: злой умысел, вредительство и диверсия – самая удобная причина, на которую можно свалить собственное бездействие.

Ведь масштабный пожар – свидетельство того, что после страшного взрыва и месяца работ на территории порта власти даже не озаботились тем, чтобы обезопасить источники новых техногенных происшествий.

Им ведь некогда, они сейчас заняты более важными для них вещами – примеряются к новым портфелям и креслам, которые вскоре начнут раздавать в связи с очередной сменой правительства в стране. К тому же – ультиматум президента Франции Макрона: «или начинайте реформы, или попадете под санкции», визит Исмаила Хании в Ливан - первый визит лидера Хамаса в Ливан аж за 27 лет, его переговоры с шейхом Насраллой, лидером движения Хизбалла, на которой стороны обсуждали арабо-израильские отношения.

Тут уж и не до заботы о безопасности собственных граждан, не о мыслях про порт, открытой раной зияющий на теле ливанской столицы, там ведь после четвертого августа вроде бы как и нечему случаться, может, подождать, нам некогда – мы в большую политику играем.

В ливанском Твиттере ходят мрачные шутки: «жители Бейрута, которые не пострадали в результате взрыва 4 августа, срочно обратитесь в бейрутский порт - там вам помогут». Именно так выглядят анархия, безвластие и отчаяние.