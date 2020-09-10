В Сумгаите задержали убийцу Исмаилова

В прокуратуру Сумгаита поступила информация о том, что 10 сентября около 19:00 на территории 17-го микрорайона найдено тело Эльгюна Исмаилова (1988 г.р.).

Согласно сообщению прокуратуры Сумгаита, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия. В ходе следствия возникли подозрения в том, что некий Теймур Исмаилов (1989 г.р.) на почве конфликта нанес Э.Исмаилову многочисленные удары, которые привели к смерти последнего.

В прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Теймур Исмаилов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.