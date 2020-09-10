И в Украине рекорд заражения коронавирусом

В Украине установлен новый антирекорд - более 3,1 тысячи подтвержденных случаев заражения за сутки. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

С начала пандемии в стране зафиксировано 148 756 больных COVID-19. Из них за последние сутки - 3 144 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 076 человек, из них за сутки - 53. Выздоровели 67 005 человек, из них 1 128 за последние сутки.