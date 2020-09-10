«Грузинская мечта» выдвинула Гахарию кандидатом в премьеры

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула главу правительства Георгия Гахария на пост премьер-министра к выборам в парламент, которые пройдут 31 октября. Об этом сообщает российская газета Взгляд.

Также объявлено, что в случае победы на выборах пост спикера парламента сохранит Арчил Талаквадзе. Лидеры партии на церемонии обещали сохранить курс на Евросоюз и НАТО.

Напомним, бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник был выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами в Грузии.